الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح

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كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفها العنيف على الأحياء الوسطى والغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت محيط المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح، كما شوهدت دبابات الاحتلال معززة بالجرافات تتوغل في أحياء البرازيل والسلام وسط المدينة، وتعرّض الحي السعودي غرب المدينة لسلسلة غارات استهدفت منازل سكنية.

ورصدت مؤسسات الأمم المتحدة نزوح أكثر من ٨٠٠ ألف فلسطيني عن مدينة رفح بسبب كثافة القصف الإسرائيلي، وباتوا يقيمون في العراء بدون خيام ومراكز إيواء، ولا يتوفر لهم الطعام والشراب، فيما ترافق العدوان المستمر على المدينة مع مواصلة الاحتلال إغلاق معبر رفح البري ومنع سفر المرضى والجرحى وإدخال الاحتياجات الإنسانية مما فاقم من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.