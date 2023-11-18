الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 34 فلسطينيًا في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 34 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أنه جرى اعتقال 21 شخصًا من مُحافظة “الخليل” الواقعة جنوب الضفة الغربية، واثنين من مدينة “بيرزيت” الواقعة إلى الشمال من رام الله بوسط الضفة، واثنين من “طوباس” شمال شرق الضفة، واثنين من “أريحا” شرقها.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 7 عمال من قطاع غزة في مُحافظة “بيت لحم” الواقعة إلى الجنوب من الضفة الغربية، وكانت الغالبية العظمى من عمال قطاع غزة الذين تم سحب تصاريح عملهم في (إسرائيل) قد وجدوا في الضفة الغربية ملاذًا آمنًا بعد تقطع السبل بهم وعدم تمكنهم من العودة إلى أهاليهم في القطاع المنكوب، منذ طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي.