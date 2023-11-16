الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار مجمع الشفاء ويقصف مسجدين في خان يونس

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استُشهد 9 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مع دخول الحصار المفروض والقصف العنيف على قطاع غزة يومه الـ41.

قالت مني عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مسجدين في خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن ارتقاء تسعة شهداء وعشرات المصابين، كما أطلقت طائرات الاحتلال قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأكدت «عوكل» في رسالة على الهواء، وصول 9 شهداء، ومصابين آخرين إلى المستشفى الإندونيسي، جراء سلسة غارات نفذتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد أن اقتحمته للمرة الثانية الليلة الماضية في غضون 24 ساعة، مع تواصل الاشتباكات في محيط المجمع.

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال ينفذ عمليات اعتقال للنازحين داخل مجمع الشفاء بغزة، مع إخضاع الأطباء والمرضى والنازحين لعمليات تحقيق ميدانية.

وأكدت تواصل القصف الإسرائيلي لمنطقة دير البلح وخان يونس في غزة، قائلة: «الاحتلال ألقى منشورات على المواطنين في مناطق بخان يونس تهديدًا باجتياحها».

وأفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، بأن مدفعية الاحتلال قصفت عدة منازل في حي الزيتون غرب مدينة غزة، ومنزلًا آخر في حي الصبرة جنوب المدينة.