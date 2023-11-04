الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه البري والبحري والجوي على قطاع غزة لليوم الـ 29 على التوالي

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في القصف الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ29 على التوالي.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في موقف للسيارات وسط خان يونس جنوب قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات.

وأضافت المصادر أن غارة إسرائيلية استهدفت بوابة مُستشفى “النصر” في شارع النصر شمال مدينة غزة؛ أسفرت عن استشهاد عشرات الأشخاص من النازحين، وإصابة العديد من الأشخاص، وقصفت طائرات الاحتلال، مولد الكهرباء الرئيس في مستشفى “الوفاء” بمدينة غزة؛ ما تسبب في اندلاع حريق كبير في المكان، وخروج المولد عن الخدمة، بجانب استهداف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي “الرمال” وسط غزة، كما قصفت خزانًا للمياه يغذي عدة أحياء شرق “رفح” جنوب قطاع غزة، كما تعرض 14 مركب صيد للحرق، بسبب القصف المكثف على طول ساحل بحر رفح، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية شرق بلدة القرارة بخان يونس، ودمرت مسجدًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وتابعت المصادر أن طائرات الاحتلال واصلت استهداف شارع الرشيد المُمتد على طول الساحل من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والذي شهد يوم أمس مجزرة أسفرت عن استشهاد 14 شخصًا بينهم أطفال ونساء، في تعمد واضح لفصل جنوب ووسط القطاع عن مدينة غزة وشمالها.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 9155 شهيدًا، وأكثر من 24 ألف جريح، أكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، ومنع إدخال الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولدات الكهرباء عند انقطاعها، ومنعت سلطات الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مُستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.