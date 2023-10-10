الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية

المناطق-واس

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانه علي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة, حيث استشهدت مواطنة فلسطينية في غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا بمنطقة الحدبة في دير البلح، مما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بجراح نقلوا على إثرها الى المستشفى.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس,إضافة إلى قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي أربع سيارات إسعاف كانت متواجدة لنقل المصابين في البلدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد شاب متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد حماد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب.