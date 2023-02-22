الاحتلال يرتكب مجزرة في نابلس: ستة شهداء و71 إصابة

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ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة، في مدينة نابلس، اسفرت عن استشهاد ستة فلسطنيين، بينهم مسن، وإصابة أكثر من 71 آخرين بجروح، بينهم ستة في حالة الخطر.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشهداء هم: عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، تامر نمر ميناوي (33 عاما)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عمر أبو بكر (23 عاما).

وأشار إلى أن عدد المصابين وصل إلى 71 بينهم 6 في حالة حرجة، موزعين على مستشفيات: رفيديا الحكومي 26 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 20 إصابات أحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 7 إصابات بالرصاص الحي بينها إصابة حرجة، ومستشفى الاتحاد النسائي 9 إصابات، والعربي التخصصي 9 إصابات.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت “وفا” إأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.

وقال مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.

وباستشهاد المواطنين الستة في نابلس، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 56 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و12 طفلا، ومسنان، وأسير في سجون الاحتلال.