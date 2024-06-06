الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة ما يرفع حصيلة الاعتقالات إلى 9100 منذ 7 أكتوبر

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شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت 60 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، وذلك في إطار العدوان الشامل والإبادة المستمرة على أبناء شعبنا.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنّ حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى في الضّفة منذ مطلع العام الجاري،

وأضافا، أنّ من بين المعتقلين في هذه الحملة الطالبة أمل شجاعية، وهي طالبة صحافة وإعلام في جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى أسرى سابقين تعرضوا للاعتقال عدة مرات.

يُشار إلى أنّ عمليات الاعتقال تركزت في محافظة قلقيلية والتي طالت 26 فلسطينيا على الأقل، ومحافظة القدس التي شهدت يوم أمس عمليات اعتقال واسعة في إطار العدوان الذي شنه المستوطنون تحت ما يسمى “مسيرة الأعلام”، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، نابلس، والخليل.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من (9100)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.