الاختبارات التحريرية لمدارس مكة و3 محافظات.. اليوم

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تنطلق اليوم (الأحد) الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444 في مدارس مكة المكرمة ومحافظات الجموم والكامل وبحرة، بعد أن وافقت وزارة التعليم على تقديمها أسبوعاً؛ نظراً إلى ظروف موسم الحج، فيما ستبدأ بقية الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة إجراء الاختبارات الأحد القادم الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري.

وكانت المدارس قد انتهت من إجراء اختبارات المواد الشفهية والعملية خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي. وأكدت وزارة التعليم على ضرورة إنهاء إجراءات التصحيح والمراجعة والرصد من قبل المدارس في نظام «نور» الإلكتروني للمواد فور الانتهاء من الاختبارات يومياً؛ تمهيداً لإعلان النتائج النهائية بنهاية دوام الخميس القادم.