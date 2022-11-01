«الاستئناف» الكويتية تؤيد حكم الإعدام على «سوداني» ارتكب جريمة مروعة

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، أمس الإثنين، الحكم الصادر بإعدام مقيم سوداني الجنسية، لإدانته بقتل مواطنه نحرًا في منطقة الوفرة بمحافظة الأحمدي الكويتية.

دافع ارتكاب الجريمة

وجاء حكم الاستئناف مؤيدًا لحكم أول درجة، الذي أصدرته المحكمة الجنائية بحق الجاني، الذي أقدم على قتل مواطنه بعد اكتشافه لوجود علاقة بين زوجته والمجني عليه وتواصله معها عبر تطبيق “ايمو”.

10 شهور من المحاكمة

ووقع الحادث في فبراير الماضي، إذ تم ضبط الجاني آنذاك من قبل الأجهزة الأمنية وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وذكرت تقارير محلية، آنذاك، أن سبب إقدام الجاني على قتل مواطنه هو خلافات بينهما.

ضابط يزور جنسيته

ألقت الشرطة بالكويت، القبض على ضابط برتبة ملازم أول في أمن الدولة الكويتي، في وقت سابق، بعد اكتشاف تزويره جنسيته.

وحسب صحيفة القبس، فقد تمكن رجال مباحث الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ضرباتهم لإسقاط المزورين الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتدليس والتزوير، وذلك عندما تمكنوا أول من أمس من القبض على ضابط برتبة ملازم أول يعمل في جهاز أمن الدولة.