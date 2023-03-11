“الاستثمار”: نمو الناتج المحلي بمقدار 8.7% في 2022.. وانطلاقة قوية للإنتاج الصناعي بـ 2023

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أوضحت وزارة الاستثمار، أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 حقق نمواً بمقدار 8.7%، كما سجل نمواً بنسبة 5.5% في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية التي تصدرها وزارة الاستثمار، أن اقتصاد المملكة يتألق منذ انطلاق رؤية 2030؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 66% في عام 2022م مقارنةً بعام 2016م، محققاً 65% من مستهدف الرؤية لتكون المملكة أحد أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

ونوهت الوزارة إلى أن مؤشر ثقة المستهلك حقق نمواً بمقدار 10.5% لشهر فبراير من العام 2023م على أساس سنوي، ما يوضح متانة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للمستثمر المحلي والأجنبي.

ولفتت إلى أن المملكة تستعد لتصبح من الاقتصادات الأسرع نمواً، حيث إن معدل مشاركة القوى العاملة للسعوديين ارتفع بنسبة 52.5% في الربع الثالث لعام 2022م مقارنةً مع 51.8% في الربع السابق.

وأشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات في شهر فبراير من العام 2023م حقق ارتفاعاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي، كما سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة ارتفاعاً خلال شهر يناير 2023 بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.