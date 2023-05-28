الاستحمام والصلاة.. “القرني” و”برناوي” يشرحان كيف يعيشان بالفضاء

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رد رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي على عدد من أسئلة الطلاب حول كيفية التأقلم مع العيش في الفضاء خلال رحلتهما الجارية.

وأجابت “برناوي”، عن سؤال حول كيفية الصلاة في الفضاء، حيث أكدت أنها تحرص على اختيار مكان فارغ لتتجنب الاصطدام بالمشرفين المرافقين في الرحلة، ثم تُثبّت أرجلها من خلال “مسندات”.

وأضافت أنه لا يمكن التوجه نحو القبلة بصورة صحيحة، نظرًا لدوران المركبة الفضائية بصورة دائمة، مشيرًا إلى أن أي اتجاه سيكون نحو الأرض.

وأجاب القرني عن سؤال حول كيفية الاستحمام في الفضاء، بأن من في المحطة يستخدمون “فوطة” مبللة بالماء للنظافة، نظرًا لانعدام الجاذبية، الأمر الذي يجعل حركة السوائل تتغير عن النمط المعروف في الأرض.