“الاستخدام الآمن للمبيدات”.. ورشة عمل في “بيئة القصيم”

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نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم اليوم، ورشة عمل بعنوان “الاستخدام الآمن للمبيدات” بمناسبة أسبوع البيئة المقام تحت شعار “تعرف بيئتك”.

واشتملت الورشة على التعريف بالإدارة العامة للإنتاج النباتي، والتعريف بالمبيد وأشكاله، وضرورة استخدامه، والاعتبارات الخاصة عند استخدام المبيدات، إلى جانب مناقشة تجربة مزارعي المنطقة حول استخدام المبيدات بشكل آمن، والمبيدات الآمنة المطورة بتقنية النانو، والبرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات، ودور المختبرات في تحليل متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية.