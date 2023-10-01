الاقتصاد الإيطالي لا يظهر تحسنا .. تراجع الأنشطة الصناعية وانتكاسة في أعمال الخدمات

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ذكر الاتحاد العام للصناعة الإيطالية “كونفيندستريا”، أن الاقتصاد كان ضعيفا في الربع الثالث ومن غير المتوقع أن يتحسن بشكل كبير في الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف الاتحاد في تقرير، تم نشره أمس، “إضافة إلى تراجع في الأنشطة الصناعية والتجارية، هناك انتكاسة في أعمال الخدمات”، بحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.

وتابع الاتحاد أن “معدلات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي آخذة في الارتفاع ويتراجع الائتمان والسيولة، وتستمر تكاليف الطاقة في النمو. كل ذلك يؤثر في الاستهلاك والاستثمار، مع تلاشي الطلب الأجنبي”.

وانكمش الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع، بواقع 0.3 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفي أحدث توقعاتها بشأن الميزانية، التي تمت الموافقة عليها، في وقت سابق هذا الأسبوع، حددت الحكومة الإيطالية النمو الاقتصادي بنسبة 0.8 في المائة في 2023، وبنسبة 1.2 في المائة لـ2024.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي “آيستات” تراجعا جديدا في معدل تضخم أسعار المستهلك خلال سبتمبر الحالي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عام ونصف، وجاء متفقا مع توقعات المحللين.

وذكر مكتب الإحصاء أن معدل التضخم تراجع خلال الشهر الحالي إلى 5.3 في المائة سنويا مقابل 5.4 في المائة في الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم أقل مستوى له منذ يناير 2022 عندما سجل 4.8 في المائة.

كما أظهرت البيانات تراجعا واضحا في وتير ة ارتفاع أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة والأغذية المصنعة والسلع المعمرة. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك خلال سبتمبر الحالي بنسبة 0.2 في المائة شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.1 في المائة.

وفي الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، إلى 4.6 في المائة خلال الشهر الحالي مقابل 4.8 في المائة خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم في إيطاليا، وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 5.7 في المائة خلال الشهر الحالي، مقابل 5.5 في المائة خلال الشهر الماضي.