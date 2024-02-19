“الاكتئاب” مرتبط بـ”حرارة الجسم”

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وجدت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “كاليفورنيا” الأمريكية، أن المصابين بالاكتئاب تظهر عليهم درجات حرارة أعلى في الجسم، ما يفتح الباب أمام علاجات مبتكرة تركز على تنظيم درجة الحرارة.

وأكّدت الدراسة المنشورة بدورية “Scientific Reports” العلمية، على أن التحكم في درجة حرارة الجسم يلعب دوراً كبيراً في تخفيف أعراض الاكتئاب، وذلك وفقاً لبيانات قيست على مدار 7 أشهر لأكثر من 20 ألف مشارك من 106 دول.

كما لفتت إلى أن المصابين بالاكتئاب أظهروا اختلافات أصغر بين درجات الحرارة عند الاستيقاظ والنوم، حيث تشير هذه الظاهرة إلى خلل محتمل في إيقاعات الجسم الطبيعية لدى من يعانون من الاكتئاب.