“الالتزام البيئي” يحقق شروط “المحاسبة” لوزارة المالية.. وينال الوسام الفضي

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نال المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي “الوسام الفضي” ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي، الذي تشرف عليه وزارة المالية، ويعد أحد الأدوات التي تم إطلاقها في مركز الاستحقاق لدعم وخلق التنافسية بين الجهات الحكومية بهدف تحفيز وتسريع أعمال التحول في تلك الجهات وإنجازها بالجودة والوقت المناسبين.

وتسلم الرئيس التنفيذي للمركز علي الغامدي الوسام، الذي يعد ثاني أعلى الأوسمة، التي تم على أساسها تقييم الجهات الحكومية خلال “ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي”، وقدمها عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية والمشرف على برنامج الاستحقاق المحاسبي.

ويعد مركز “الالتزام البيئي” المركز الوحيد الذي حصل على هذا الوسام، ضمن منظومة القطاعات البيئية، بعد اجتياز اشتراطات ومعاير برنامج وزارة المالية، التي تأتي ضمن خطط التطوير والتحسين وتعزيز الشفافية لأنظمة المحاسبة الحكومية، حيث يعمل المشروع على توفير معلومات مكتملة ودقيقة، تعزز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطور الإدارات المالية في الجهات الحكومية وتدعم المسؤول اتخاذ القرارات.