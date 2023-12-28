“الالتزام البيئي” يعالج أكثر من 1100 بلاغ بيئي خلال 60 يوماً

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كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن معالجة أكثر من 1100 بلاغ بيئي تلقاها من مختلف مناطق المملكة، كانت معظمها نتيجة ممارسات ذات آثار سلبية على الأوساط البيئية الماء والهواء والتربة.

وأوضح المركز في تقريرٍ خاص للبلاغات البيئية أن مفتشي المركز تعاملوا مباشرة مع شكاوى السكان من انبعاثات أغبرة أو انتشار للروائح الناتجة عنها أو تسريب مياه الصرف الصحي، أو وجود بقع زيتية في الأوساط المائية تؤثر على حياة الكائنات الحية، وأشار التقرير إلى أن البلاغات تركزت في معظمها داخل الأحياء السكنية والمناطق الصناعية.

وأظهر التقرير أن النسبة الأعلى من البلاغات البيئية كانت عن الروائح الضارة التي وصلت إلى 25% , تلتها انبعاثات الأدخنة بنسبة 24%، فيما تنوعت باقي البلاغات حول وجود عمليات ردم وتجريف، وانبعاثات أغبرة وتسريب مياه الصرف الصحي، وبقع زيتية، تم التعامل معها ومعالجتها في أوقات قياسية، وفق صلاحيات المركز.

وبيّن المركز في تقريره أن البلاغات البيئية في الرياض كان الأكثر بعدد 268 بلاغاً من إجمالي البلاغات، فيما تعامل المفتشون البيئيون مع 203 بلاغات في المنطقة الشرقية، أما منطقة مكة المكرمة فعالج فيها مفتشو المركز 172 بلاغاً، بينما توزعت بقية البلاغات على بقية مدن ومحافظات المملكة.