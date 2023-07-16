“الالتزام البيئي” ينفذ أكثر من 5827 زيارة تفتيشية لضمان الالتزام البيئي خلال شهر يونيو

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أجرى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في شهر يونيو الماضي نحو 5,827 جولة رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي.

وبلغت نسبة الالتزام البيئي خلال شهر يونيو حوالي 89%، وتم رصد حوالي 1269 مخالفة بيئية في مختلف مناطق المملكة، وفي نفس الشهر، أصدر المركز 329 تصريحًا بيئيًا للمنشآت، حيث بلغ عدد التصاريح للفئة الأولى 170 تصريحًا وللفئة الثانية 159 تصريحًا.

وتصدرت منطقة الرياض المركز الأول بإجمالي 77 تصريحًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 66 تصريحًا، والمنطقة الجنوبية بـ 54 تصريحًا، والمدينة المنورة بـ 46 تصريحًا، والشمالية بـ 38 تصريحًا، ومكة المكرمة بـ 28 تصريحًا، وجازان بـ 20 تصريحًا.

وتضمَّنت الجولات التفتيشية لمركز “الالتزام البيئي” إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة صونًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقاً للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.