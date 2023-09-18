الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة يحفز أهالي العاصمة المقدسة لممارسة الرياضة

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تشهد مكة المكرمة خلال هذه الأيام انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة، مما يدفع قاطني العاصمة المقدسة للخروج للتنزه وممارسة الرياضة والاستمتاع بالأجواء.

ويحرص مرتادي المنتزهات والأماكن المخصصة لممارسة الرياضة في مكة المكرمة على المشي والجري لوجود مناطق تم تخصيصها لذلك في أحياء الشرائع، والشوقية، والنسيم، وبطحاء قريش، والحمراء، إضافة إلى وجود حدائق عامة مثل حديقة الحسينية، وحديقة النورية، وحديقة الجموم، والعديد من الحدائق المنتشرة في مختلف أحياء مكة المكرمة، والتي تتضمن العديد من المرافق والتجهيزات والمعدات المخصصة للمشي والرياضات المختلفة، والتي تحفز روادها من ممارسة الرياضة، في حين كثفت أمانة العاصمة خدماتها لتلك المناطق ضمن خططها الإستراتيجية لأنسنة المدن، وتطويرها من أجل تشجيع الجميع لممارسة العديد من الرياضات.