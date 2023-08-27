الانضباط ترفض احتجاج الهلال على طرد سافيتش.. وتغرّم النصر

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق رفض احتجاج الهلال موضوعا بعد قبوله شكلا بشأن طرد محترفه الصربي سافيتش لاعب الفريق أمام الرائد ومصادرة رسوم الاحتجاج.

وقالت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها الرسمي :”قيام نادي الهلال بتقديم احتجاج بشأن قرار حكم المباراة، بطرد اللاعب سيرجي سافيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة وطالب نادي الهلال في احتجاجه بقبوله شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار الانضباطي الصادر من حكم المباراة، وبعد استكمال نادي الهلال للإجراءات الشكلية، عليه قامت اللجنة بالنظر في الاحتجاج موضوعاً”.

وأضافت اللجنة :” قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية”، مضيفة : “مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق”.

كما قررت اللجنة تغريم نادي النصر 15 ألف ريال بسبب تأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدي لتأخر بداية الشوط الثانية من مباراة الفريق أمام الفتح.

كما قررت اللجنة تغريم لاعب النصر أمين بخاري 30 ألف ريال بسبب تكراره مخالفة النزول إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بنادي النصر وهو غير مسجل في قائمة الفريق، وتغريم لاعب النصر على الحسن أيضًا لنفس السبب 20 ألف ريال فقط نظرا لكونها المرة الأولي.

وقررت الانضباط تغريم الحزم 10 آلاف ريال بسبب تأخر إداري النادي في تسليم قائمة المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.