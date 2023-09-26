الانضباط تغرم الأهلي والنصر وثلاثي الهلال

المناطق-متابعات

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات خاصة بالغرامات والمخالفات للجولة 7 من دوري روشن السعودي.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط على النحو التالي:

-تغريم النادي الأهلي مائة ألف ريال لقيام جماهيره برمي 6 علب مياه و3 أدوات تجاه أرضية الملعب وإصابة لاعب الفريق المنافس في مباراة النصر.

-تغريم لويس كاسترو مدرب النصر عشرين ألف ريال بسبب عدم ارتداءه البطاقة التعريفية في مباراة النصر والأهلي.

-تغريم ثلاثي الهلال محمد جحفلي ومحمد القحطاني وحبيب الوطيان بواقع عشرين الف ريال لكل لاعب بسبب دخولهم غرفة تبديل الملابس دون تسجيلهم في كشف مباراة ضمك والهلال.

-تغريم ماتياس يايلسه مدرب الأهلي عشرين ألف ريال بسبب عدم ارتداءه البطاقة التعريفية في مباراة النصر والأهلي.

-تغريم نادي النصر 18.750 ألف ريال بسبب تأخر نزول في بداية الشوط الثاني خلال مباراة الفريق ضد الأهلي