“الانضباط” تغرم الصليهم ومدرب الفيحاء

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات بخصوص الجولة الأخيرة من دوري روشن.

وقالت اللجنة في بيان لها: “غياب لاعب نادي النصر، عبدالمجيد الصليهم عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش انترفيو) بعد نهاية المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة، وحيث إن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم (302/ ل ض/2023 (22-23) بتاريخ 12/03/2023م فتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الأولى وفقاً للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق”.

وأضاف: “أولاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي النصر/ عبدالمجيد الصليهم للمادة (63-2) من لائحة الانضباط والأخلاق”، مضيفًا: “ثانياً: إلزام لاعب نادي النصر/ عبدالمجيد الصليهم بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم”، مشيرًا إلى أن القرار قابل للاستئناف.

وتابع: “غياب لاعب نادي العدالة، فهد الحربي عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة”.

وأضاف: “أولاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي العدالة للمادة (63-2) من لائحة الانضباط والأخلاق”، مضيفاً: “ثانياً: إلزام لاعب نادي العدالة/ فهد الحربي بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم”، مشيرًا إلى أن القرار قابل للاستئناف.

وتابع: “غياب مدرب نادي الفيحاء/ فوك رازوفيتش عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة”.

وأضاف: “أولاً: ثبوت مخالفة مدرب نادي الفيحاء للمادة (63-2) من لائحة الانضباط والأخلاق”، مضيفًا: “ثانياً: إلزام مدرب نادي الفيحاء/ فوك رازوفيتش بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم”، مشيرًا إلى أن القرار قابل للاستئناف.