«الانضباط» تغرم 5 أندية 10 آلاف ريال

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غرمت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة النادي الأهلي، 10 آلاف ريال؛ لتأخر لاعبي فريقه في الدخول إلى أرضية الملعب؛ مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من مباراتهم أمام الحزم وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وفرضت لجنة الانضباط، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، العقوبة ذاتها على نادي النصر؛ لتأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من مباراتهم مع الاتفاق وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وألزمت لجنة الانضباط أندية الاتفاق والاتحاد والرائد بالعقوبة ذاتها لتأخر نزول لاعبيهم لأرضية الملعب ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدف على نظيره الحزم، فيما هُزم فريق النصر بثنائية مقابل هدف أمام نظيره الاتفاق، بينما فاز الاتحاد بثلاثية نظيفة على نظيره الرائد.