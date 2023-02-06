«الانضباط»: تغريم تاليسكا لاعب النصر 10 آلاف ريال لقيامه باللعب العنيف

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعود لكرة القدم عن تغريم البرازيلي تاليسكا لاعب النصر 10 آلاف ريال بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، وذلك لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس خلال مواجهة نادي الفتح بدوري روشن (الدوري السعودي للمحترفين) .

كما أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن تغريم النادي الأهلي مبلغ وقدره (26,250) ريال وذلك لقيام جماهيره برمي (5) خمس أدوات تجاه مضمار الملعب ولم تصب أحد ضمن منافسات دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي) .