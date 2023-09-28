“الانضباط”: تغريم مدرب نادي النصر 20 ألف ريال

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس عن تغريم مدرب نادي النصر لويس دي كاسترو 20 ألف ريال لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب مباراة أحد والنصر ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما أعلنت لجنة الانضباط عن إلزام نادي الفيصلي بدفع غرامة مالية قدرها 7,500 ريال بسبب تأخر إداري نادي الفيصلي في تسليم قائمة المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب مباراة الفيصلي والطائي بكأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.