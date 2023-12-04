الانضباط تكتفي بإيقاف البليهي مباراة واحدة

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كشفت مصادر خاصة عن أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستكتفي بإيقاف علي البليهي لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم التلقائي مباراة واحدة، بعد طرده بالبطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه مع النصر، الجمعة، وفقاً لـ«الرياضية».

وبينت المصادر ذاتها أن الكولمبي ويلمار رولدان حكم مواجهة ديربي الهلال والنصر، اكتفى بالبطاقة الحمراء التي أشهرها في وجه علي البليهي، دون تدوين أي أمر آخر يستوجب النظر فيه من اللجان الرياضية المتخصصة.

وكان الحكم قد طرد البليهي عند الدقيقة «90+3» وأشهر في وجهه البطاقة الحمراء بداعي استفزاز جماهير النادي المنافس بعد تقدم فريقه وإحراز الهدف الثالث خلال المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ضمن جولة الرياض إكسبو 2030 الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وينتظر أن يغيب علي البليهي عن المشاركة مع فريقه في مباراته المقبلة أمام الطائي، ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين ويعود بعدها إلى خيارات البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق.