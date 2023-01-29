«الانضباط والأخلاق» تغرم الهلال 100 ألف ريال

المناطق_متابعات

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، غرامة مالية على نادي الهلال، قدرها 100 آلف ريال، على خلفية ما بدر من جماهيره خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الفيحاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

واستندت اللجنة في قرارها على مخالفة الجماهير الهلالية المادة «52-2» من لائحة الانضباط والأخلاق، بعد رميها 18 علبة وإصابة مسؤولي المباراة التي كسبها الفيحاء 1-0، الخميس، وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، مؤكدة في الوقت ذاته أن القرار قابل للاستئناف.

وغرمت لجنة الانضباط، نواف بوشل وعبدالمجيد الصليهم ثنائي فريق النصر الأول لكرة القدم، 20 ألف ريال لكل منهما، لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة «فلاش إنترفيو» بعد نهاية المباراة التي خسرها فريقهما أمام الاتحاد 1-3.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق تغريم ناديي الاتحاد والنصر 10 آلاف ريال لكل منهما بسبب تأخر لاعبيهما في الدخول إلى أرضية الملعب في نصف نهائي كأس السوبر، مما أدى إلى التأخر في بداية شوطي المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما أعلنت اللجنة عن قبول احتجاج نادي نجمة جدة ضد نادي عكاظ بعد إشراك الأخير لاعبتين غير مؤهلتين ببطاقتين مزورتين، وتعتبر الفريق خاسرًا؛ مع إيقاف ريهام الثبيتي مديرة الفريق 14 يومًا وحرمان جمعان الخديدي رئيس نادي عكاظ من النشاط الرياضي عامين وتغريم النادي والرئيس مبلغ 300 ألف ريال.

كما قررت لجنة الانضباط، إيقاف مشعل حماد العمراني، موسى عسيري وعبدالوهاب عطالله ثلاثي نادي حقل لمدة 6 أشهر وألزمت كل منهم بدفع 20 ألف ريال بعد اعتدائهم على الحكم المساعد الثاني، وفقًا لما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم مباراة نادي حقل ضد القريات، وذلك في قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.