الباحث شريف القصيمي: طول البشر ينقص “6 سم” كل ألف سنة.. ونظرية داروين عنصرية

قال شريف القصيمي، وهو باحث في أصل البشرية، إن طول البشر ينقص “6 سم” كل ألف سنة.

وأوضح في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن نظرية داروين عنصرية وتدعو لعدم الإيمان بالله، مشيرا إلى أن داروين أطلق على الهنود أو وبعض الجنسيات الإفريقية “ما دون البشرية” وكان سببا في استعمار تلك الدول وإلحاق الدمار بها.

وبين أن نظرية “داروين” ليست أمر مثبت، وتقول إن كل شيء يحصل في الكون والخلايا عشوائي وبدون سبب وهذا يلغي وجود الله ـ عياذا بالله ـ فهي تدعو إلى عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى.