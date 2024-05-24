الباحث في التاريخ “رضا الشملاني العنزي” يفسر وصفه للحجاج بن يوسف الثقفي بأنه مدمر المتطرفين

وصف الباحث في التاريخ رضا العنزي، “الحجاج بن يوسف الثقفي ” بأنه صانع للحضارة، وقامع للفتن ومدمر للمتطرفين، وفسر السر وراء كراهية الكثيرين له وعدم إنصافه في التاريخ.

وقال في تصريحات للعربية: لفقوا له قصص حتى توضع له في التاريخ حتى لو بالكذب ويقولون ختم على يد فلان وصلب فلان لكن لا يذكر لك إنه نشر الأمن وفتح فتوحات آسيا.

وأضاف: رواية المنجنيق صحيحة ولكن هناك الكثير من يشكك فيها، وسبب كرههم للحجاج رغم أن هناك أمراء وخلفاء وزعماء قتلوا وذبحوا وارتكبوا مجازر أكثر من الحجاج لكن يمروا مر التاريخ لكن التركيز على الحجاج لأنه دمر المتطرفين وقمع الفتنة ما عليه من الأسماء.

وتابع: عندما رأى أحد قتلة الخليفة عثمان بن عفان قال خذوه واقطعوا رأسه وقطعوا رأسه بالفعل وكان هذا أول رجل يقطع رأسه في نجد.