الباحث في العلاقات الأوروبية الروسية: تمرد فاغنر لم يكن مفاجئا للغرب ولكن المستغرب في الأمر هو صمت بوتين طوال الفترة الماضية

قال الدكتور “باسل الحاج جاسم” إن تمرد قائد قوات “فاغنر”، لم يكن مفاجئاً للدول الغربية، لكن المستغرب في الأمر هو صمت الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى سماحه لتطور الوضع حتى وصل إلى أحداث اليوم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أنه من المؤكد أن الغرب لديهم دور غير مباشر في هذا التمرد الذي قاده قائد قوات “فاغنر”.

وأكد أن بعض الخبراء فسروا صمت الرئيس الروسي عن عمليات قائد قوات “فاغنر”، بسبب عدم رضاءه عن آداء الجيش الروسي خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، وأنه يريد لهذه القيادات أن تبقى معزولة ومكروهة شعبياً.

وأشار إلى أن هذه الخلافات والعمليات التي قامت بها قوات “فاغنر”، من الممكن أن تتطور في المستقبل، بسبب الاختلاف في الرؤى بين الجيش الروسي وقوات فاغنر.