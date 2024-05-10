“البار”: لا علاقة بين عمليات ⁧استمطار⁩ السحب والأمطار الغزيرة على المملكة ودول الخليج

وأشار في حديثه لنشرة الرابعة إلى فوائد التوسع في عمليات الاستمطار بزيادة الهاطل المطري في السعودية، مبينًا أن مناخ المملكة شديد الجفاف ومتوسط الهاطل المطري لا يتجاوز الـ 100 ملم مقارنة بدول العالم التي يتجاوز فيها الهاطل 3 آلاف ملم.