البحث بكل اللغات في “ثريدز”

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وسع تطبيق ثريدز نطاق البحث بالكلمات الرئيسية ليشمل جميع اللغات، بعد إتاحته باللغتين الإنجليزية والإسبانية في أغسطس الماضي.

وتتيح الميزة الجديدة البحث عن المنشورات وفقاً للكلمات الرئيسية التي يضعها المستخدم في شريط البحث، حيث تشمل نتائج الظهور المنشورات والعناوين والوسوم وغيرها من العناصر التي تساعد على سرعة الوصول إليها.

يأتي ذلك عقب إعلان شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية المالكة للتطبيق، إطلاق ثريدز في دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري، الأمر الذي يُلزم التطبيق بإضافة لغات أخرى لجذب المزيد من المستخدمين.