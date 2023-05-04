البحث عن العقارات.. ميزة جديدة لتطبيق ChatGPT

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أعلنت شركة “Zillow” الأمريكية للعقارات، عن إطلاق مكوّن إضافي لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT لمساعدة المستخدمين في شراء أو تأجير المنتجات العقارية داخل الولايات المتحدة.

ويساعد المكون الإضافي الجديد المستخدمين في التفاعل ChatGPT لمعرفة أنواع العقارات وتحديد معايير الاختيار كالموقع والسعر، وذلك قبل تنفيذ عملية الشراء أو التأجير.

كما سيتم إتاحة المكون مبدئياً لمجموعة مختارة من المستخدمين، حيث لا يزال في مرحلة مبكرة من الاختبار، وسيعمل فريق مشترك من التقنيات بالشركة ومنصة OpenAI لصقل التجربة وتحسينها.