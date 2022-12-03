البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد محملة بالذخيرة في طريقها إلى اليمن

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أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية اعتراض سفينة صيد في خليج عمان محملة بالذخيرة ووقود الصواريخ، في طريقها إلى اليمن.

وجاء في البيان العسكري أن “القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، اعترضت سفينة صيد تحمل أكثر من 50 طنا من الذخيرة ووقود الصواريخ ومكونات التفجير في خليج عمان وهي في طريقها من إيران إلى اليمن”.

وتضمن البيان أن الشحنة تم اكتشافها أثناء تفتيش السفينة، وهذه هي المرة الثانية التي تصادر فيها البحرية الأمريكية حمولة كبيرة من الأسلحة المنقولة بشكل غير قانوني في مياه هذه المنطقة خلال شهر.