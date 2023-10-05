البحرين ترحب بنية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

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أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بنية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، وثقتها الكبيرة في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ومواصلة دورها القيادي في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله-.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين دعم بلادها الكامل للمملكة العربية السعودية في مساعيها لتنظيم هذه البطولة العالمية، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما ، واعتزازًا بما تشهده المملكة من إنجازات تنموية وحضارية، وسجلها المشرف في استضافة فعاليات سياسية واقتصادية ورياضية عالمية مرموقة، وتمتعها بإرث حضاري وثقافي عريق، وما يحظى به القطاع الرياضي والشبابي من دعم وتطوير ملموس، ومبادراتها الرائدة في تكريس قيم السلام والتسامح والمحبة بين الأمم والشعوب، وتطلعها بجدارة لاحتضان مدينة الرياض معرض إكسبو الدولي 2030، متمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والازدهار.