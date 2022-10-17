البحرين تعربُ عن رفضها القاطع لتسييس قرار أوبك +

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أعرَبَت مملكةُ البحرين عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك + أو عدِّه انحيازاً في صراعات دولية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية؛ بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزِّز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي، بعد قيادتها الحكيمة لمجموعة العشرين قبل عامين، وحرصها على حماية البيئة عبر مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، ودورها البارز بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية.

وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية عن اعتزاز مملكة البحرين بالمواقف التاريخية المُشَرِّفَةِ للمملكة العربية السعودية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، ومكافحة التطرُّف والإرهاب، ومساندتها المساعيَ الدوليةَ لإنهاء الحروب والأزمات الراهنة، في إطار الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.