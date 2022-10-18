البحرين والإمارات يتضامنان مع السعودية في موقفها الرافض لتسيس قرار “أوبك +”

وأشادت وزارة الخارجية بالدور المحوري للسعودية في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي، بعد قيادتها الحكيمة لمجموعة العشرين قبل عامين، وحرصها على حماية البيئة عبر مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، ودورها البارز بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية.