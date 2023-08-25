“البحر الأحمر الدولية” تمنح عقوداً لأعمال أحواض السباحة والنادي الصحي والمعالم المائية في “أمالا”

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منحت شركة “البحر الأحمر الدولية”، المطوّرة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة “البحر الأحمر” و “أمالا”، شركة “عبدالله بن طالب لبرك السباحة” عقوداً لأعمال أحواض السباحة والنادي الصحي والمعالم المائية في منطقة “تريبل باي” الواقعة في وجهة “أمالا”.

وستغطي الأعمال منتجعين قيد البناء حالياً كونهما جزءاً من المرحلة الأولى من عمليات التشييد ضمن مشروع تطوير تريبل باي والمقرر إدارتهما من قبل المشغلين العالميين “روزوود” و”سيكس سينسيز”.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة البناء في “أمالا” فهد البلوي، أن التعاون مع الشركة يعد نقطة محورية في خطتنا للمنتجعين الرئيسيين الجاري تطويرهما حاليا في “تربل باي”، حيث إن خبراتها والتزامها بالتميز يتماشى تماما مع رؤيتنا لوجهة “أمالا”، إلى جانب طموحاتنا المشتركة في مجال التنمية المسؤولة.

وأضاف أن الشركة ستعمل على تسخير معرفتها وخبرتها الواسعة لبناء أحواض سباحة ومعالم مائية مذهلة لتصبح عنصراً مكملاً للمفهوم التصميمي الفريد للمنتجعات، حيث ستعمل هذه العناصر المائية على تعزيز تجربة الضيوف، وتصنع واحات آسرة تمتزج بانسجام مع البيئة الطبيعية المحيطة.

يذكر أن المرحلة الأولى من تطوير وجهة “أمالا” والتي تركز على المخطط الرئيسي لمنطقة “تريبل باي” تجري على قدم وساق ومن المقرر أن تستقبل أول ضيوفها في عام 2024، وستتكون من ثمانية منتجعات توفر ما يزيد عن 1.200 غرفة فندقية، وبمجرد اكتمالها، ستضم أمالا أكثر من 3,900 غرفة فندقية في 29 فندقًا، وحوالي 1,200 من الفيلات والشقق والمنازل الفاخرة كما ستوفر متاجر تجزئة راقية، ومطاعم فاخرة، ومرافق استجمام وترفيه.

ويضم فندق “روزوود” 110 غرف وجناحًا مجهزة بالكامل، و25 شقة سكنية فاخرة, وقد تم تصميم الفندق ليعطي الأولوية للديمومة، حيث يركز على إنشاء بيئة تضم جميع جوانب الرخاء والرفاهية.

في الجانب الآخر، يعد منتجع “سيكس سينسيز أمالا” الوجهة المثالية لخوض تجربة لا مثيل لها. وبتصميم أخاذ يضعه في قلب العناصر الطبيعية البرية، و يتم العمل حاليا على تشييد 64 غرفة و6 أجنحة و 30 فيلاً و 25 مسكناً ذا أشكال فريدة لكي يمتزج جمال الطبيعة مع النقاء والأناقة لمعايير التصميم المستدام للعلامة التجارية.