“البحر الأحمر” تخرّج أولى دفعات برنامج التدريب المهني

المناطق-متابعات

نظمت شركة البحر الأحمر الدولية أمس (الأربعاء) حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني المنتهي بالتوظيف بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن اتفاقية لتقديم برامج دعم تدريبية موجهة للكوادر الوطنية البشرية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ما يساهم في توظيفهم وانضمامهم للعمل في الشركة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير أعداد كبيرة من الكوادر البشرية المحلية المؤهلة بالمهارات اللازمة لتعزيز قطاع سياحي مستدام وأكثر مرونة في المملكة، ولوضع المملكة على خارطة السياحة العالمية.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو عن فخره بالنجاح الباهر الذي حققه البرنامج وكذلك الطلاب والطالبات، مبيناً أن الشركة تحتفل بتخريج وتوظيف كفاءات وطنية شابة أطلق عليها لقب “جيل السياحة” الذي يمثل أولى بوادر التعليم المهني الاحترافي بمجال السياحة في المملكة.

فيما أشاد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي الجعويني، بالشراكة الناجحة مع شركة البحر الأحمر الدولية، مضيفاً أنها أسهمت في تدريب وتأهيل 430 شاباً وشابة في مسارات الطاقة المتجددة وخدمات المطار والضيافة والتقنية، إضافة لورش العمل الخاصة بالإرشاد المهني.

وأشار الجعويني إلى إطلاق الصندوق مؤخراً لاستراتيجيته الجديدة في إطار جهوده الداعمة لرحلة التغيير وتطوير برامج التدريب والتوظيف والتمكين، وتحسين كفاءة سوق العمل بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني.