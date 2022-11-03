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البدر يعتذر لاتحاد القدم عن دعوة خاصة لحضور كأس العالم لهذا السبب

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 3 نوفمبر 2022 - 10:06 مساءً

اعتذر الإعلامي الرياضي خالد البدر للاتحاد السعودي لكرة القدم عن دعوة خاصة لحضور كأس العالم قطر 2022.

وكتب البدر عبر حسابه الرسمي على تويتر” سعدت بدعوة اتحاد الكرة لمرافقة منتخبنا الوطني ضمن وفد يضم نخبة من الإعلاميين ، تقدمت بالإعتذار بسبب الظروف العملية وبعض الإلتزامات التي حالت دون ذلك ، شاكر ومقدر لهم الدعوة الكريمة.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 3 نوفمبر 2022 - 10:06 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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