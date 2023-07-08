البديوي: الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا سيعزّز العلاقات

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أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي سيعقد يوم الاثنين القادم الموافق 10 يوليو 2023م، في مدينة موسكو يسعي لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضح معاليه أنه خلال هذا الاجتماع سيتم مناقشة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وبين أن العلاقات الخليجية الروسية متميزة، منذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي في شهر نوفمبر عام 2011م، واستمرارها إلى اليوم وهي دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات.

وأشار معالي الأمين العام إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال التوجيهات الكريمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله -، تعمل دائماً للتعاون وبناء العلاقات مع جميع الدول والتجمعات الإقليمية، وذلك سعياً لزيادة وتكثيف التواجد الخليجي الإقليمي والدولي، عن طريق الضلوع في شراكات إستراتيجية مع أطراف المجتمع الدولي المتعددة.