البديوي: تكريم مملكة البحرين للطاقات الشبابية في مجال الإذاعة والتلفزيون منذ عام 1994 يؤكّد حرصها على دعم وتعزيز الإبداع الإعلامي الخليجي

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أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن احتضان مملكة البحرين لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون منذ عام 1994 للاحتفاء وتكريم الطاقات الشبابية في مجال الإذاعة والتلفزيون، يؤكد حرصها على دعم وتعزيز الإبداع الإعلامي الخليجي.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، أمس في العاصمة البحرينية المنامة، برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبتنظيم وزارة الإعلام بمملكة البحرين، وبالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، وبحضور عدد من وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون والدول العربية، ونخبة من المختصين في المجال الإعلامي.

وقدم معالي الأمين العام خالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب مملكة البحرين على تنظيم الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، متمنياً للقائمين على المهرجان كل التوفيق والنجاح في نسخته الـ 16، لتكون مكملة للنجاحات التي شهدتها النسخ السابقة من هذا المهرجان، واستمرار التقدم والتطور على المستويات الإعلامية والثقافية والاجتماعية.

وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها جهاز الإذاعة والتلفزيون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المهرجان، وحرصه على تعزيز التعاون والترابط بين الهيئات والمؤسسات التلفزيونية الرسمية والخاصة بدول المجلس، منوهاً معاليه بالمكانة الرائدة للإعلام الخليجي وما قدمه من أعمال فنية على امتداد تاريخي.