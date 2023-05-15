البديوي: دول مجلس التعاون ماضية في استكمال مشروع الربط فيما بينها عبر السكك الحديدية

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أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئة الخليجية للسكك الحديدية ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية، والذي يمثل نقلةً نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية، وذلك خلال الفترة 15 – 16 مايو 2023م، في مركز المعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، بمشاركة عدد من صناع القرار في قطاع النقل العربي وعدد من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين لمشغلي السكك الحديدية الرئيسيين من جميع أنحاء المنطقة.

وأكد حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون, وصولاً للتكامل المنشود في المجالات كافة، واتخذت دول المجلس خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها وإستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس، وقد تمكنت دول المجلس من إنجاز العديد من مشاريع التكامل الإستراتيجية، كما أن جهود الأمانة العامة والهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء ماضية في استكمال مراحل إنجاز مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية والذي يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وقال: “إن الدول الأعضاء والأمانة العامة والهيئة الخليجية للسكك الحديدية تتابع تنفيذ مشروع سكة الحديد لدول المجلس والذي يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث انتهت بعض الدول الأعضاء من بناء أجزاء من المشروع داخل أراضيها، وقال معاليه إنه في هذا الإطار يسرني أن أشكر وأبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة الانتهاء من تشييد مسار السكة الحديد حتى الحدود مع المملكة العربية السعودية التي انتهت ولله الحمد من تشييد أجزاء من المسار داخل أراضيها” .