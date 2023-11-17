البديوي يعرب عن أمله في أن يسهم قرار مجلس الأمن 2712 بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني

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رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي, بقرار مجلس الأمن 2712، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا القرار بالتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.

وأوضح معاليه أن الهدن والممرات الإنسانية ستسهم في دخول قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود، وإعطاء المجال لعلاج المرضى والأطفال الخدج بالمستشفيات بعد توقفها عن عملها، نتيجة الانتهاكات المستمرة الخطيرة من قبل قوات الاحتلال، مشدداً على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته كافة، لقوات الاحتلال لاستهدافاتها المباشرة للمراكز والمستشفيات الطبية والمواقع المدنية مخالفةً بذلك جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية هذا القرار بكونه خطوة أولى لوقف هذا العدوان على قطاع غزة، على أن يتم التوصل إلى حل شامل يوقف الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع ويعيد لهم الخدمات الأساسية بما فيها الماء والكهرباء.