البرازيل.. اعتقال وزير العدل في عهد بولسونارو

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ألقى الأمن البرازيلي القبض، اليوم السبت، على أندرسون توريس، وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس جايير بولسونارو، بمطار برازيليا، للتحقيق معه في الهجوم على المؤسسات الوطنية بالعاصمة في الثامن من يناير الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

واعتُقل “توريس” لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء، ويشتبه في تواطئه مع مثيري الشغب، غير أنّه يؤكّد براءته، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأعلنت البرازيل، على لسان فلافيو دينو، وزير العدل البرازيلي، أمس الجمعة، أنها لم تقدم أي طلب إلى الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالرئيس السابق جايير بولسونارو ووزير العدل السابق أندرسون توريس، الموجودين في ولاية فلوريدا.

وقبل أيام، حث أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، السلطات على تسليم بولسونارو إلى برازيليا، بعد أن اقتحم أنصاره مباني ومقرات حكومية في العاصمة، الأحد الماضي.