البرازيل: 14 قتيلاً وجريحاً في إطلاق نار بمدرستين

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قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح الجمعة عندما أطلق رجل النار على مدرستين في جنوب شرق البرازيل، حسبما أعلنت السلطات.

وقال رئيس بلدية أراكروز بولاية إسبيريتو سانتو لويس كارلوس كوتينيو لإذاعة سي بي إن، إن المسلح ومجموعة من «المجرمين» هاجموا المدرستين صباح الجمعة وأطلق المسلح النار على عدد من المعلمين ما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح تسعة أشخاص آخرين.

ثم توجهت المجموعة إلى مدرسة ثانية حيث أردى المسلح شابة وجرح شخصين آخرين، بحسب رئيس البلدية.

وعبر نائب الرئيس المنتخب جيرالدو الكمين عن صدمته إزاء الحادثة الأخيرة.

وكتب في تغريدة «أوكد تضامني مع مجتمع المدارس، ومع عائلات وأصدقاء الضحايا» داعيا إلى «تحقيق سريع ووضع حد لتكرار مآس من هذا النوع».

وسيتولى الكمين مهامه في الأول من يناير مع الرئيس المننتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.