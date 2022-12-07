البرق يقتل 907 في الهند خلال 2022.. ما علاقة تغير المناخ؟

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شهدت الهند قفزة كبيرة في الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر وصواعق البرق هذا العام.

يأتي ذلك مع ارتفاع الوفيات المترتبة على ذلك إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات، فيما يعزو العلماء سبب ذلك إلى تغير المناخ.

وقالت وزارة علوم الأرض في الهند، خلال تقرير رفعته إلى البرلمان إن موجات الحر زادت لثمانية أمثال وبلغ عددها 27، وإن صواعق البرق قفزت لأكثر من 111 مثلا وتسببت في مقتل 907 أشخاص.

وزادت العواصف الرعدية أيضا لأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 240.

تسببت هذه الأحداث في 2183 حالة وفاة هذا العام حتى الشهر الماضي وهو أكبر عدد منذ عام 2019 الذي سجلت فيه السلطات 3017 وفاة.

وأظهرت البيانات أن البرق والفيضانات والأمطار الغزيرة مسؤولة عن 78% من هذه الوفيات خلال السنة الحالية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 166 ألف شخص لقا حتفهم بسبب موجات الحر على مستوى العالم في الفترة من 1998 حتى 2017.

وتعرضت باكستان، الجارة الغربية للهند، لفيضانات مدمرة هذا العام غطت ثلث البلاد، وأودت بحياة أكثر من 1500.