البرلمان الأوروبي: الإفراج عن المحتجزين وتفكيك حماس شرط وقف إطلاق النار بغزة

المناطق_متابعات

قال البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إن الوقف غير المشروط لإطلاق النار في غزة ينبغي ألا يحدث إلا في حالة الإفراج عن المحتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر وتفكيك حركة حماس.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن ثلاث مجموعات من المشرعين الأوروبيين، وهم الاشتراكيون والوسطيون والخضر، سعوا إلى استصدار قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي.

ودعا نص القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وتفكيك حركة حماس. لكن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويعد أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، دفع بتعديل على النص أثناء التصويت.

وطالب بوقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي “شريطة” إطلاق سراح المحتجزين وتفكيك حماس. وتمت الموافقة على القرار ككل بأغلبية كبيرة.

ولا تتمتع قرارات البرلمان الأوروبي بسلطة ملزمة لكن هدفها هو توضيح وجهة نظر الأوروبيين، وأثارت في بعض الأحيان ردود فعل خارجية شديدة.