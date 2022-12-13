البرلمان الأوروبي يقيل نائبة رئيسته على خلفية فضيحة الفساد

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صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء بشبه إجماع على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد، حيث صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، لإقالة كايلي وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، قبل توجيه اتهامات لأربعة وإطلاق سراح اثنين. وأصر محامي كايلي على براءتها.

يُشتبه بأن كايلي التي تتولى أحد مناصب نواب رئيسة البرلمان الـ14، تلقت مبالغ من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف حاليا مباريات كأس العالم لكرة القدم.

كذلك سُجن ثلاثة أشخاص آخرين في إطار هذا التحقيق.

وأكّد محامي كايلي الثلاثاء أنها لم تقبل أي “رشوة “. وقال ميخاليس ديميتراكوبولوس للتلفزيون اليوناني “إنها بريئة. لا علاقة لها بالرشاوي”.

لم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها النيابية لأنها ضبطت متلبسة عند العثور على “أكياس مليئة بالأوراق المالية” في شقتها.