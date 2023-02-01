البرلمان السلوفاكي يحدد 30 سبتمبر موعداً للانتخابات

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قرر البرلمان السلوفاكي اليوم الثلاثاء إجراء انتخابات جديدة يوم 30 سبتمبر بعدما اتفقت الأحزاب الثلاثة الحاكمة على الموعد مع الليبراليين المعارضين.

وكانت أحزاب المعارضة الأخرى قد طلبت موعدا مبكرا أكثر، معتبرين أنه تتم إطالة أمد الجمود السياسي الحالي في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة خطيرة.

وقد خسرت حكومة الأقلية المحافظة الشعبوية تصويتا على الثقة في ديسمبر وهي تتولى السلطة حاليا بشكل مؤقت منذ ذلك الحين.

وكان تعديل دستوري تم إجراؤه قبل أسبوع هو الذي سمح بإمكانية تقديم موعد الانتخابات. ويسبق الموعد المتفق عليه في 30 سبتمبر موعد الانتخابات المقررة سابقا في فبراير 2024، بخمسة أشهر فقط.

ودافعت الأحزاب الحاكمة والليبراليون، الذين تشير استطلاعات الرأي إلى أنهم سيتكبدون خسائر كبيرة في الأصوات، عن تأجيل موعد الانتخابات.

وقال إيجور ماتوفيتش، زعيم أكبر حزب حاكم وهو حزب “الشعب العادي والشخصيات المستقلة”، خلال النقاش البرلماني إنه يجب إعطاء الشرطة والقضاء مزيدا من الوقت للتعامل مع قضايا الفساد ضد الحكومات الديمقراطية الاجتماعية السابقة.

وأضاف ماتوفيتش، الذي لم يعد يتولى أي منصب في الحكومة، “لقد تم انتخابنا من جانب المواطنين من أجل منع عودة المافيا إلى السلطة”.