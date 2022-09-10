أبرز الموادمحليات

البرلمان العربي: نعمل على إعداد قانون استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 6:04 مساءً

قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن البرلمان يعمل على إعداد قانون استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب.

وشدد في كلمته خلال المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد بمدينة نيويورك، على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يُلحقها الإرهاب بهم وبذويهم.

ولفت العسومي إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون لترجمة القرارات الدولية المعنية بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية، وذلك بهدف توفير الإطار القانوني الملزم لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب.

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 6:04 مساءً
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock