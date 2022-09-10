البرلمان العربي: نعمل على إعداد قانون استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب

وشدد في كلمته خلال المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد بمدينة نيويورك، على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يُلحقها الإرهاب بهم وبذويهم.