البرلمان العربي: نعمل على إعداد قانون استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب

قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن البرلمان يعمل على إعداد قانون استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب.
وشدد في كلمته خلال المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد بمدينة نيويورك، على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يُلحقها الإرهاب بهم وبذويهم.
ولفت العسومي إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون لترجمة القرارات الدولية المعنية بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية، وذلك بهدف توفير الإطار القانوني الملزم لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب.